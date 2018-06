Twórca "Naznaczonego" i "Obecności" odświeży "Arachnofobię"

Nostalgia dopadła również Jamesa Wana . Twórca cykli horrorówteraz bierze się za klasyka z 1990 roku, Wan będzie producentem całości i właśnie szuka odpowiedniego scenarzysty.Oryginał nakręcił Frank Marshall , a w obsadzie znaleźli się m. in.: Jeff Daniels Julian Sands . Byłą to historia doktora Rossa Jenningsa cierpiącego na irracjonalny lęk przed pająkami. Wraz z rodziną przeprowadził się do małego miasteczka, gdzie miał nadzieję żyć w spokoju. Niestety właśnie tutaj pojawią się gigantyczne i jadowite pająki. Arachnofobia, na którą cierpi Ross, stanie się jego najskuteczniejszą bronią w walce z ośmionogimi przeciwnikami.Całość powstanie dla studia Stevena Spielberga , który był producentem wykonawczym oryginału.