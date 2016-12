Twórca "Nowego początku" i "Łowcy androidów 2049" o krok od ekranizacji "Diuny"

3 2 1



We wrześniu Denis Villeneuve ) ujawnił w jednym z wywiadów, że pragnie nakręcić film według klasycznej powieści science fiction. Jego marzenie właśnie się spełnia - studio Legendary zaproponowało mu posadę reżysera ekranizacji dzieła Franka Herberta.Negocjacje są na razie na wczesnym etapie i jeszcze nie wiadomo, czy Kanadyjczyk podpisze kontrakt. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, że Villeneuve odrzuci taką ofertę.Opublikowana w 1965 roku powieść należy do ścisłego kanonu fantastyki. Jest zdobywcą pierwszej nagrody Nebula, z "Ja, nieśmiertelny" Rogera Zelaznego podzieliła się nagrodą Hugo, a w 2003 roku ogłoszono, że jest najlepiej sprzedającą się książką SF w historii.opowiada historię konfliktu dwóch potężnych rodów walczących o kontrolę nad najważniejszą we wszechświecie planetą – Arrakis. Jest ona źródłem Przyprawy, wytwarzanej przez gigantyczne zwierzęta - czerwie pustyni. Substancja ta poszerza granice świadomości i umożliwia korzystanie z wyjątkowych umiejętności ludzkiego umysłu. Wykorzystywana jest do przewidywania przyszłości i pozwala na podróże międzygwiezdne. Na tle polityczno-społecznego konfliktu rozgrywa się jednocześnie inna historia – opowieść o trwającym setki pokoleń programie eugenicznym, którego kluczowym elementem jest Paul Atryda, główny bohater "Diuny".Do tej pory książka została dwa razy zekranizowana. Raz w 1984 roku jakow reżyserii Davida Lyncha , a drugi w 2000 roku jako Villeneuve pracuje aktualnie nad postprodukcją innego niezwykle ważnego dla fanów SF filmu - kontynuacją