Twórca "Obecności" produkuje remake holenderskiego horroru

Studio New Line Cinema nabyło prawa do remake'u holenderskiego krótkometrażowego horroruZa kamerą stanie reżyser oryginału, Nico van den Brink . Jednym z producentów będzie twórca kasowych seriiGłówna bohaterka filmu wraca wieczorem do swojego olbrzymiego apartamentu. Z telewizyjnych wiadomości dowiaduje się, że jej sąsiedzi - matka z dwójką dzieci - zostali zamordowani. Wkrótce kobieta zaczyna słyszeć w mieszkaniu śmiech i odgłosy biegających karłów.Aktualnie trwają poszukiwania scenarzystów.