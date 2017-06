Twórca "Pozostawionych" zmieni komiks "Watchmen" w serial?

3 2 1



HBO powraca do pomysłu realizacji serialu. Tym razem chce, by za jego powstanie odpowiedział Damon Lindelof . Stacja najwyraźniej bardzo dobrze wspomina współpracę z nim przy okazji zakończonego w tym roku serialuto ekranizacja wybitnego komiksu Alana Moore'a Dave'a Gibbonsa . Przedstawia on historię alternatywnej Ameryki czasów zimnej wojny, w której zamaskowani bohaterowie istnieją naprawdę. Komuś jednak przeszkadzają, stając się celem tajemniczych ataków. Grupa dawnych przyjaciół zwiera szeregi i rozpoczyna prywatne śledztwo, które doprowadzi ich na ślad spisku mogącego całkowicie odmienić losy świata.Stacja HBO planuje serialową wersję już od jakiegoś czasu. Dwa lata temu prowadziła w tej sprawie rozmowy z Zackiem Snyderem , reżyserem. Ten projekt jednak upadł.Tymczasem po komiks prawdopodobnie znów sięgnie Warner Bros. Według doniesień sprzed kilku miesięcy animowany oddział studia pracuje nad filmem szykowanym z myślą o widzach kina domowego.