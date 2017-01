Twórca "Projektu X" wytropi rosyjskiego szpiega

Getty Images © Jeff Kravitz



) wyreżyseruje oparty na faktach thriller. Zastąpi za kamerą Drake'a Doremusa ).Będzie to ekranizacja książki dziennikarza Mitcha Swensona. Autor opisuje w niej swój romans z Rosjanką Katią. Kobieta zniknęła w 2010 roku, w czasie, kiedy dziesięcioro Rosjan zostało aresztowanych w Nowym Jorku pod zarzutem szpiegostwa. Swenson postanowił pojechać do Moskwy i poznać prawdę o kobiecie, z którą był związany.Projekt przygotowują StudioCanal i The Picture Company.