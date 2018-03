Twórca "Rodziny Soprano" szykuje kinowy prequel!

Choć niejeden wątpił, ten moment nastąpił. Ruszyły prace nad kinowym prequelem kultowego serialu HBOScenariusz filmu napisał twórca David Chase do spółki Lawrence'em Konnerem , który pracował przy fabułach wielu odcinków gangsterskiego show.Projekt nosi roboczy tytuł. Jego akcja rozgrywa się w latach 60. w New Jersey w trakcie krwawych zamieszek między Afroamerykanami a Włochami. Wśród bohaterów filmu znajdą się najprawdopodobniej rodzice oraz wuj Tony'ego Soprano: Johnny Boy, Livia i Junior.72-letni Chase nie stanie za kamerą. Jako jeden z producentów będzie miał jednak wpływ na wybór reżysera. Realizację sfinansuje New Line Cinema.uważana jest za jeden z ważniejszych seriali w historii amerykańskiej telewizji. Opowieść o mafiozach z New Jersey zdobyła m.in. 5 Złotych Globów i 21 Emmy.