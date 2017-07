Twórca "To przychodzi..." marzy o biografii Kanye Westa

Getty Images © Harry How

Reżyser wchodzącego właśnie na polskie ekrany postapokaliptycznego thrilleramierzy coraz wyżej - chciałby zrealizować biografię kontrowersyjnego rapera, Kanyego Westa W rozmowie z magazynem The Independent, reżyser mówił: "To moje marzenie, zrobić film o Kanyem . Chciałbym, żeby jakimś cudem zobaczył moje filmy i żeby pozwolił mi pogrzebać sobie w głowie. Z takiej podróży do środka jego głowy wyszłaby na pewno wyjątkowa i unikalna biografia. Jestem tego pewien"."Myślę, że to muzyczny geniusz - kontynuował twórca - Ale o co chodzi z nim jako osobą publiczną, celebrytą? Dlaczego taki jest? Czy on jest szaleńcem? Jest tu tyle ciekawych rzeczy do odkrycia. Nie mam na razie konkretnego pomysłu, jak ten film miałby wyglądać. Po prostu chciałbym się wyluzować z Westem , a później nakręcić razem coś wspaniałego. To moje marzenie".Nie wiem, jak Wy, ale my jesteśmy kupieni tą wizją. Teraz tylko trzeba sprawić, by Kanye obejrzał niszowe i doskonałe filmy Shultsa