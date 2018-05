Twórca "Zombie SS" szykuje dreszczowiec dla studia Blumhouse

Latem mają rozpocząć się zdjęcia do dreszczowcaw reżyserii Tommy'ego Wirkoli ).To historia kobiety, która wraz z córeczką ucieka od znęcającego się nad nimi męża. Bohaterki znajdują azyl w domu na uboczu. Szybko okazuje się jednak, że trafiły z deszczu pod rynnę. Do budynku włamują się bowiem napastnicy, których zwabiła informacja o ukrytym złocie.Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, realizację filmu sfinansuje specjalizujące się w kinie grozy studio Blumhouse.