Twórcy "Amerykańskich bogów" porzucają serial!

W środę Michael Green Bryan Fuller – twórcy– poinformowali ekipę, że odchodzą z serialu. Oficjalne powody tej decyzji nie zostały podane. Nieoficjalnie portal Deadline donosi, że prowadzący pokłócili się z producentami o pieniądze.powstają dla stacji Starz. Pierwszy sezon miał premierę wiosną i bardzo szybko doczekał się decyzji o kontynuacji. Prace nad nią są już zaawansowane. Według portalu Deadline gotowe są scenariusze do mniej więcej połowy z dziesięciu odcinków drugiego sezonu.Deadline twierdzi także, że FremantleMedia North America (producent serialu) było przerażone tym, że budżet "Amerykańskich bogów" jest porównywalny doHBO. Producenci naciskali więc na prowadzących, by poskromili swoje zapędy i zrobili serial tańszy w realizacji. Ci jednak – podobno – nie chcieli się ugiąć.To już drugi serial Fullera , z którego odchodzi dość nieoczekiwanie. Nie tak dawno porzuciłtuż przed rozpoczęciem zdjęć do pierwszego sezonu.Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym prowadzącym. Być może zostanie nim Neil Gaiman , którego powieść stanowi podstawę fabuły i który był jednym z producentów wykonawczych pierwszego sezonu. Jednak Anglik jest zajęty innym projektem – serialem, który powstaje dla Amazonu.