Twórcy "Deadpoola" zagrają w kinie w "Cluedo"

Powraca pomysł na realizację filmu na podstawie gry planszowej. Obraz powstanie dla 20th Century Fox i odpowiadać za niego będą twórcy pierwszego Reynolds będzie producentem widowiska (poprzez swoją firmę Maximum Effort), a także jedną z jego gwiazd. Reese Wernick , którzy przygotowali fabułę, mieliby się zająć napisaniem scenariusza. Widowisko powstanie we współpracy z należącym do Hasbro (wydawcą gry) Allspark Pictures.Projekt nosi tytuł, bo pod taką nazwą gra jest znana w Stanach Zjednoczonych. Gracze wcielają się w detektywów, którzy muszą rozwikłać zagadkę morderstwa. Wędrując po planszy mającej kształt domu szukają wskazówek, by zgadnąć kto, gdzie i czym zamordował ofiarę. Gra pojawiła się na rynku tuż po II Wojnie Światowej i stała się jedną z najpopularniejszych XX-wiecznych gier planszowych.Nie jest to pierwsza próba przeniesienia na ekran kinowy tej gry w tym stuleciu. Ponad dekadę temu Hasbro miało ambitne plany realizacji całej masy widowisk na podstawie swoich gier planszowych. Ridley Scott miał nakręcić, a reżyseremw 2009 roku został Gore Verbinski . Z tych planów nic nie wyszło. Realizacji doczekała się tylko gra w statki –w reżyserii Petera Berga Informacja o planach realizacjizostała ogłoszona, kiedy w amerykańskich kinach wciąż niespodziewanie rządzi widowisko