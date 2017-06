Twórcy "Infinity War" ekranizują grę "Little Nightmares"

3 2 1



Grapojawiła się na rynku niecałe dwa miesiące temu, a już zdołała zawrócić w głowach hollywoodzkim tuzom. W ekspresowym tempie zebrała się ekipa, która dokona jej ekranizacji. I jest to ekipa naprawdę imponująca.Całość pomyślana jest jako serial telewizyjny. Za opracowanie i produkcję odpowiadać będą bracia Russo , czyli reżyserzy dwóch części, którzy przygotowują obecnie. Odcinek pilotowy, a być może także i pozostałe, wyreżyseruje Henry Selick ).Uwięziona w Paszczy, wyposażona jedynie w swój rozum i zapalniczkę, Six musi odnaleźć światło w ciemności i siłę do pokonania swoich słabości aby przetrwać wśród potwornych mieszkańców i uciec do świata na zewnątrz. Bądź czujny, ponieważ każdy pokój to cela, a każdy jego mieszkaniec zagrożenie, które razem stanowią zagadkę do rozwiązania. Chowaj się i wymykaj niebezpieczeństwu, aby wydostać się na wolność i uciec przed potworami takimi jak Dozorca.