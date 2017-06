Twórcy "Sherlocka" biorą się za Draculę

Po sukcesieod BBC pora na Steven Moffat , twórcy popularnego serialu, w którym Benedict Cumberbatch wciela się w stworzonego przez Arthura Conan Doyle'a detektywa, zabierają się tym razem za klasyczną powieść Brama Stokera Moffat napiszą nowy serial, który ma powielić formułę: będzie to mini-seria z pełnometrażowymi odcinkami. Nie wiadomo jednak, czy twórcy planują przeniesienie akcji oryginału do czasów współczesnych.Książka Stokera opowiadała o wampirycznym hrabim, który wyrusza do Anglii w poszukiwaniu nowej krwi. Gatiss wypowiadał się w przeszłości na temat swojej miłości do klasycznych horrorów, zwłaszcza zrealizowanego przez studio Hammer Film Productionsz 1958 roku, w którym zagrali Christopher Lee prawdopodobnie będzie emitowany - podobnie jak- przez BBC. Negocjacje z telewizją już trwają.