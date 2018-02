Twórcy "Toniego Erdmanna" znów pracują razem

Getty Images © Mike Coppola



Producent Jonas Dornbach z Komplizen Film i aktorka Sandra Huller ponownie łączą siły - ich kolejnym wspólnym projektem pobędzieChociaż nie znamy jeszcze szczegółów fabuły, wiemy, że będzie to "fascynujący thriller o tożsamości oraz paranoi". Scenariusz filmu znalazł się w finale tegorocznych nagród Lola, gdzie wyróżniono go w kategorii najlepszych, niezrealizowanych dotąd tekstów.Za kamerą stoi urodzony w Kosowie Visar Morina , laureat nagrody za reżyserię na festiwlau w Karlowych Warach (). To będzie jego drugi pełnometrażowy film.