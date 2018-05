Twórcy "Ulicy Sezamkowej" wściekli na "Happytime Murders"

3 2 1



Twórcynie śmiali się, kiedy do sieci trafił pierwszy zwiastun komedii z Melissą McCarthy . Byli wściekli na to, co zobaczyli. I postanowili w sądzie dochodzi swoich praw.Twórcom ukochanego przez dzieciaki programu telewizyjnego nie podoba się to, że w zwiastunie nawiązuje się do nazwy Ulica Sezamkowa. Twierdzą, że jest to zastrzeżony znak towarowy, który w zwiastunie został wykorzystany bez wiedzy twórców telewizyjnego programu.Co więcej, producencisą wstrząśnięci tym, że mupety łączone są z przemocą, seksem, narkomanią. Twierdzą, że szkodzi to wizerunkowi ich własnych mupetów, które są przecież przyjazne dzieciom.Zwiastun, który wywołał oburzenie twórców, możecie obejrzeć poniżej: