Twórcy hitów "Louie" i "Mad Men" też molestowali kobiety

Czwartek miał być radosnym dniem dla ikony amerykańskiej sceny komediowej Louisa C.K. Na ten dzień zaplanowana została uroczysta premiera wyreżyserowanego przez niego filmu(w którym też wystąpił i do którego napisał scenariusz). Uroczystość została jednak w ostatniej chwili odwołana. A wszystko przez artykuł, jaki ukazał się w "The New York Times".Obszerny tekst obnaża szokujące praktyki jednego z najsłynniejszych amerykańskich komików. Dziennikarze dotarli do pięciu ofiar. Wszystkie kobiety opowiadają podobne historie: Louis C.K. zapraszał je do swojego domu, przyczepy na planie, następnie pytał, czy może wyjąć penisa. Nie czekając na ich odpowiedź, obnażał się – często całkowicie się rozbierał – po czym zaczynał się przed nimi masturbować.Wydarzenia opisane w "The New York Times" miały miejsce w latach 2002-2015. Ofiarami perwersji komika były: Dana Min Goodman, Julia Wolov Rebecca Corry oraz piąta kobieta, która prosiła o zachowanie anonimowości.Oprócz odwołania uroczystej premiery", dystrybutor rozważa w ogóle wycofanie filmu z kin, do których miał wejść za tydzień. Louis C.K. został już też usunięty z programu charytatywnego HBO "Night of Too Many Stars", który ma zostać nadany na żywo 18 listopada. Kroki przeciwko komikowi rozważa też FX Networks, stacja od dawna współpracująca z artystą.O molestowanie seksualne został też oskarżony Matthew Weiner , twórca telewizyjnego hitu. Ofiarą była scenarzystka serialu Kater Gordon . W 2009 roku, tuż po zdobyciu razem z Weinerem nagrody Emmy za scenariusz do jednego z odcinków Gordon została zwolniona z posady. W mediach spekulowano na temat powodów, jednak sama scenarzystka dopiero teraz postanowiła ujawnić okoliczności. Otóż rok wcześniej, kiedy para pracowała nad fabułą jednego z odcinków, Weiner miał zwrócić się do Gordon ze stwierdzeniem, że ta jest mu winna i dlatego powinna się przed nim rozebrać. Scenarzystka dodaje, że wydarzenie to wstrząsnęło nią tak bardzo, że od tamtej pory nie pracuje w telewizji.Oczywiście Weiner zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że nie pamięta takiego zdarzenia oraz że nigdy w podobny sposób nie odzywał się do swoich współpracowników.Tymczasem policja w Los Angeles postanowiła utworzyć specjalny oddział, który będzie zajmował się sprawami o seksualne molestowanie ludzi kina i telewizji. Jest to odpowiedź na coraz liczniejsze doniesienia na temat szokujących zachowań, do jakich dochodzi w Hollywood.