Twórcy nakręcą wiele zakończeń "Gry o tron"

3 2 1



nieubłaganie zbliża się do końca. Przed twórcami staje więc trudne zadanie sprawienia, by finał nie został milionom fanom zepsuty przez przecieki z planu lub ataki hakerów. Jak ten problem zostanie rozwiązany? Na to pytanie udzielił odpowiedzi szef programowy HBO Casey Bloys.Rozwiązanie twórcówjest banalnie proste: zostanie nakręconych kilka różnych zakończeń, choć tylko jedno będzie właściwe. W ten sposób, jeśli nawet informacje o tych scenach wyciekną do sieci, to fani nie będą mogli mieć pewności, że jest to prawdziwe zakończenie, a nie tylko jedna z przynęt.Jak stwierdził Bloys, jest to naturalne rozwiązanie. Kiedy bowiem coś jest kręcone, to istnieje szansa, że świat się o tym dowie. Przy poprzednich sezonach w sieci pełno było różnych doniesień z planu. Choć o tym szef programowy HBO nie wspomniał, to takie postępowanie jest również zabezpieczeniem przed hakerami. Przypomnijmy, że w tym roku stacja była szantażowana przez hakerów, którzy przejęli całą masę informacji na temat programów HBO.Ósmy sezonbędzie liczył tylko sześć odcinków. Data ich premiery nie została na razie ustalona. Większość fanów ma nadzieję, że pojawią się w przyszłym roku.