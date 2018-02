Twórcy seks-zabawek wiedzą, jaki jest "Kształt wody"

3 2 1



Hit autorstwa Guillermo Del Toro wchodzi w zaawansowaną fazę promocyjną, co nie mogło umknąć uwadze specjalistów od...zabawek erotycznych. Tak, to musiało się wydarzyć, jest sobota i kto powiedział, że oscarowe melodramaty z nutą sci-fi nie zasługują na ten rodzaj chwały.Ukryte przed wzrokiem kinowych widzów przyrodzenie wodnego stwora zostało wiernie odtworzone z silikonu, a teraz czeka na szczęśliwych nabywców. Firma XenoCat Artifacts wypuściła pierwszą partię do swojego sklepu internetowego już 15 stycznia. Jak się okazuje, zabawki sprzedały się pniu. Teraz planowana jest kolejna dostawa, a przy okazji - znacznie szersza akcja reklamowa. Wiadomo, Oscary.ma w tym roku szansę aż na 13 statuetek, w tym dla najlepszego filmu, za reżyserię i scenariusz oryginalny. Gwiazdami produkcji są Sally Hawkins Doug Jones . W obsadzie znaleźli się również Michael Shannon Octavia Spencer . Film wchodzi do polskich kin 16 lutego.