Twórcy sekszabawek wiedzą, jaki jest "Kształt wody"

3 2 1



Hit autorstwa Guillermo Del Toro wchodzi w zaawansowaną fazę promocyjną, co nie mogło umknąć uwadze specjalistów od... zabawek erotycznych. Tak, to musiało się wydarzyć, jest sobota i kto powiedział, że oscarowe melodramaty z nutą sci-fi nie zasługują na ten rodzaj chwały.Ukryte przed wzrokiem kinowych widzów przyrodzenie wodnego stwora zostało wiernie odtworzone z silikonu, a teraz czeka na szczęśliwych nabywców. Firma XenoCat Artifacts wypuściła pierwszą partię do swojego sklepu internetowego już 15 stycznia. Jak się okazuje, zabawki sprzedały się na pniu. Teraz planowana jest kolejna dostawa, a przy okazji - znacznie szersza akcja reklamowa. Wiadomo, Oscary.ma w tym roku szansę aż na 13 statuetek, w tym dla najlepszego filmu, za reżyserię i scenariusz oryginalny. Gwiazdami produkcji są Sally Hawkins Doug Jones . W obsadzie znaleźli się również Michael Shannon Octavia Spencer . Film wchodzi do polskich kin 16 lutego.