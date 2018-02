Tye Sheridan hotelowym recepcjonistą podejrzanym o morderstwo

Getty Images © Paul Marotta

) wystąpi w dramacieAktor wcieli się w nocnego recepcjonistę hotelowego Barta Bromleya, inteligentnego młodzieńca z autyzmem, który wykorzystuje zamontowane w placówce kamery do nagrywania gości - wszystko po to, by wzmocnić swoje umiejętności interpersonalne. Ale kiedy w hotelu zostaje zamordowana kobieta, Bromley odmawia ujawnienia nielegalnych nagrań, które wykazałyby jego niewinność. Chłopak staje się głównym podejrzanym. Policyjne śledztwo nabiera tempa, a on zaprzyjaźnia się z mieszkającą w hotelu Andreą. Wkrótce uświadamia sobie jednak, że będzie musiał powstrzymać prawdziwego mordercę, zanim Andrea stanie się jego kolejną ofiarą.Scenarzystą i reżyserem filmu jest Michael Cristofer ), ostatnimi laty bardziej aktywny jako aktor (m.in.). Zdjęcia ruszają w Utah w maju.