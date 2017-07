Tygodniowe dokrętki "Thora: Ragnaroku"

Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok – "zmierzch bogów", zagładę świata i całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers — niesamowitym Hulkiem!





Ekipapowróci na plan. Dokrętki będą miały miejsce w Atlancie i potrwają niecały tydzień.Fani superbohaterskich blockbusterów mogą oczywiście spać spokojnie - dokrętki nie są dzisiaj niczym szczególnie niepokojącym - ekipaorazrównież wracała do pracy, ale nie odbiło się to na jakości filmów.