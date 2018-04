Tyran. Buntownik. Kochanek. Pablo Picasso, jakiego nie znacie

Pablo Picasso



"Gdy byłem dzieckiem, matka mówiła mi: jeżeli będziesz żołnierzem, zostaniesz generałem. Jeśli będziesz mnichem, skończysz jako papież. Chciałem być malarzem i zostałem Picassem."Kanał National Geographic przedstawia drugi sezon nominowanej do nagród Emmy i Złotych Globów antologii telewizyjnej pt.. W roli Pabla Picassa występują Antonio Banderas Alex Rich . 10-odcinkowy serial został wyprodukowany przez wytwórnię 21 Television Studios i Imagine Television. Producentami wykonawczymi są zdobywcy Nagród Akademii Filmowej, Brian Grazer Niewielu artystów pozostawiło po sobie tak bogaty dorobek, jak Pablo Picasso. Był on jednym z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych artystów XX wieku, którego kariera trwała nieprzerwanie przez 80 lat. Szacuje się, że dorobek Picassa, który dożył 91. roku życia, obejmuje około 50 tysięcy prac. Jego porywczy temperament i niezwykła wena twórcza były nierozerwalnie związane z pełnym zawirowań życiem prywatnym - burzliwymi małżeństwami, licznymi romansami, zmieniającymi się sympatiami politycznymi i przelotnymi fascynacjami. Picasso nieustannie kreował siebie na nowo, wyznaczał nowe trendy w sztuce i przesuwał granice. Odtwórcą tytułowej roli Pabla Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picassa jest Antonio Banderas ) wciela się z kolei w rolę młodego artysty.Produkcjarozpoczęła się w ubiegłym roku. Zdjęcia do serialu powstawały w wielu miastach, w których mieszkał i tworzył artysta, m.in. w Paryżu, Barcelonie, Budapeszcie i na Malcie. Aktorzy i ekipa produkcyjna pracowali również w hiszpańskiej Maladze, gdzie urodził się nie tylko Picasso, ale też Antonio Banderas . Zdjęcia powstawały w domu, w którym na świat przyszedł wielki malarz, w kościele, w którym został ochrzczony i na arenie walki byków, gdzie w młodzieńczych latach Picasso szukał inspiracji. To właśnie w Maladze, od dość niezwykłych okoliczności narodzin artysty, rozpoczyna się cała seria. W pierwszych minutach poznajemy też małego Pablo (Alessio Scalzotto), który uczy się rysować pod bacznym okiem swojego ojca José Ruiza Blasco.W dalszej części produkcji zobaczymy, że młody Pablo wcale nie chciał studiować na akademii sztuk pięknych, pomimo że jego bogaty wuj dr Salvador Ruiz ( Jordi Mollà ) był gotów płacić za niego czesne. Niedługo potem w barcelońskim barze, gdzie spotkają się wolnomyśliciele, młody artysta pozna Carlesa Casagemasa ( Robert Sheehan ), z którym w nadziei na sławę i bogactwo pojedzie do Paryża. W stolicy Francji szczęścia szuka jednak wielu marzących o wielkiej karierze hiszpańskich artystów. Pablo jest zafascynowany nocnym życiem Paryża, ale czuje się zawiedziony, że lokalni marszandzi sztuki stawiają na tradycyjny, klasyczny styl. Postanawia jednak tworzyć obrazy, które szybko znajdą nabywców. W ten sposób powstaje słynne płótno przedstawiające klub "Le Moulin de la Galette". Wkrótce tragiczna śmierć przyjaciela wywrze ogromny wpływ na jego twórczość. Pablo wykreuje swój styl na nowo i zacznie malować obrazy utrzymane w przygaszonych odcieniach błękitu.Artysta mieszka w rozpadającej się ruinie na Montmartrze i jest stałym bywalcem okolicznego kabaretu Au Lapine Agile, gdzie spotykają się jego znajomi. Wśród nich jest francuski poeta, malarz i krytyk Max Jacob (w tej roli T.R. Knight ). To właśnie tam poznaje też swoją przyszłą kochankę Fernandę Olivier (graną przez Aisling Franciosi ) i maluje jej niezwykle intymny, emanujący subtelnym erotyzmem portret. Pablo traci zainteresowanie kolorem niebieskim i tematami, które jeszcze niedawno go fascynowały. Teraz na jego obrazach pojawiają się lunaparki, cyrkowcy i odcienie rozbielonego różu. Źródłem jego inspiracji staje się poezja jednego z najbliższych przyjaciół - Guillaume'a Apollinaire'a (w tej roli występuje Seth Gabel ). Jasne barwy i pełne optymizmu obrazy zwracają uwagę kolekcjonerów i mecenasów sztuki, w tym mieszkającego w Paryżu bogatego amerykańskiego rodzeństwa - Gertrudy ( Tracee Chimo ) i Leo Steinów ( Iddo Goldberg ).Artysta ma już czterdzieści kilka lat. Jest żonaty i ma syna z pierwszego małżeństwa. To jednak nie jest żadną przeszkodą dla jego burzliwego temperamentu. Artysta wdaje się w namiętny romans z dużo młodszą od siebie Marie-Thérèse Walter ( Poppy Delevingne ). Po narodzinach ich córki Mai, Picasso i Walter pomieszkują ze sobą przez jakiś czas. Wycofana i uległa kobieta była dla Picassa idealną odskocznią w czasie trwania jego burzliwego i naznaczonego licznymi zdradami małżeństwa, ale szanse na stały związek przekreśliły zbyt uległy charakter Marie-Thérèse Walter i jej brak ciekawości świata. Bardzo szybko Picasso nawiązał kolejny romans ze znaną i piękną fotografką Dorą Maar ( Samantha Colley ), która dorównywała mu ambicjami, intelektem i żywiołową osobowością. Maar została jego kochanką i towarzyszką życia. Picasso znudził się jednak także nią, ale zanim ich związek ostatecznie się rozpadł, rozpoczął flirt z młodziutką Françoise Gilot ( Clémence Poésy ). Mimo że miała ona zaledwie 21 lat, 61-letni Picasso postanawia związać się z nią na dobre. Jest to początek długiego związku dwojga artystów.