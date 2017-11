Tyrese Gibson grozi: odejdę z "Szybkich i wściekłych"!

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Rodzinna psychodramatrwa w najlepsze. Tyrese Gibson właśnie zadeklarował, że zrezygnuje z udziału w cyklu, jeśli w dziewiątej części wystąpi Dwayne Johnson Skąd ta niechęć do "Skały"? Wszystko zaczęło się od opublikowanego we wrześniu w mediach społecznościowych zdjęcia, na którym Johnson podpisuje jakiś dokument. Fani od razu doszli do wniosku, że to kontrakt na główną rolę w spin-offie. Sprawę niespodziewanie postanowił skomentować Gibson wcielający się w serii w postać złotoustego Romana. Aktorowi nie spodobało się, że Johnson zamierza kręcić własny film, opóźniając w ten sposób realizację, których premierę zaplanowano na 19 kwietnia 2019 roku. Gibson żalił się również, iż kolega z planu nie odpowiada na jego sms-y.Wkrótce potem aktor opublikował kolejną wiadomość do fanów. Pisał w niej m.in.:Niedługo później Universal potwierdził pojawiające się w Internecie pogłoski: w 2019 roku do kin rzeczywiście trafi spin-off Jasonem Stathamem w rolach głównych. Z tego powodu premiery dziewiątej i dziesiątej części serii zostały przesunięte na 2020 i 2021 rok.Jak myślicie: czy producentem uda się pogodzić zwaśnionych aktorów? A może pożegnają się z Gibsonem ? Trudno bowiem uwierzyć, że zrezygnują z usług Johnsona, który jest w tej chwili jedną z najjaśniejszych gwiazd filmowych na świecie.