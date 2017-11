Tyrese Gibson jednak nie odejdzie z "Szybkich i wściekłych"

Fanimogą odetchnąć z ulgą. Tyrese Gibson najprawdopodobniej nie porzuci serii i zgodzi się na występ w 9. oraz 10 części.Przypomnijmy: jeszcze w środę aktor groził, iż odejdzie z, jeśli w kolejnej odsłonie cyklu wystąpi Dwayne Johnson . Gibson obraził się na swojego bardziej umięśnionego i popularniejszego kolegę za to, że zgodził się on wystąpić w spin-offie serii. Film o przygodach Luke'a Hobbsa i Deckarda Shawa trafi do kin w 2019 roku, przez premieraopóźni się o rok. Gibson poinformował fanów, że odbył niedawno szczerą rozmowę z jednym ze współpracowników Johnsona . Konwersacja była chyba udana, ponieważ aktor nagle zmienił ton i przestał się odgrażać. Wyraził za to radość, że reżyserią dziewiątej części zajmie się Justin Lin , który wcześniej nakręcił trójkę, czwórkę, piątkę i szóstkę.Od czasówGibson wciela się w postać Romana Pearce'a - złotoustego kumpla Briana O'Connera ( Paul Walker ) z czasów dzieciństwa. Rozmiłowany w wystawnym trybie życie bohater dołączył do "Rodziny" w trakcie misji w Rio de Janeiro.