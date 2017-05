UPDATE: "New Mutants" horrorem bez kostiumów i superłotrów

Entertainment Weekly miało okazję porozmawiać z Joshem Boone'em , reżyserem. Dzięki temu poznaliśmy nowe szczegóły widowiska.Przede wszystkim Boone zapowiada, że jego film będzie utrzymany w zupełnie innej stylistyce od tego, co oferują pozostałe filmy komiksowego uniwersum 20th Century Foxbędzie pełnokrwistym horrorem. Bohaterowie nie będą paradować w komiksowych kostiumach. Nie będzie też superzłoczyńców.Akcja filmu osadzona została w tajnym ośrodku badawczym, w którym wbrew swojej woli przetrzymywana jest piątka nowych mutantów. Będą tam musieli stoczyć bitwę, by opanować dopiero co zdobyte moce i poradzić sobie z grzechami z przeszłości. Ich zadaniem nie jest ratowanie świata. Muszą po prostu uratować siebie.W obsadzie są już Maisie Williams jako Wolfsbane i Anya Taylor-Joy jako Magik. EW twierdzi, że wkrótce dołączy do nich Henry Zaga jako Sunspot. Podobno rozmowy prowadzone są również z Rosario Dawson Zdjęcia rozpoczną się w lipcu. Film będzie miał kategorię wiekową PG-13.