UPDATE: Chińskie wilki pożerają kinową konkurencję

Wszyscy w Hollywood muszą zielenieć z zazdrości na wieść o tym, co się dzieje w chińskich kinach.łamią box-office'owe prawa fizyki notując 30-procentowy wzrost wpływów podczas drugiego weekendu w kinach, choć na otwarcie zarobili ponad 130 milionów dolarów. Tylko od piątku do niedzieli historia oddziału specjalnego ratującego chińskich obywateli w Afryce z rąk niebezpiecznych zbirów zgarnęła! O czymś takim amerykańscy kiniarze i dystrybutorzy nie śmią nawet marzyć.Po 11 dniach wyświetlania na konciejest już 468,5 mln dolarów, czyli zaledwie 60 milionów mniej od rekordu wszech czasów, jaki należy do. Biorąc pod uwagę, że widowisko sensacyjne w reżyserii Jinga Wu tylko w niedzielę zarobiło 62,6 mln dolarów, pobicie tego wyniku wydaje się kwestią dni, jeśli nie godzin. Niektórzy oczekują, że będzie to pierwsza produkcja, która w Chinach osiągnie poziom 600 milionów dolarów wpływów.Jednak nie tylkodobrze się sprzedał w Chinach podczas trwającego już kilka tygodni moratorium na hollywoodzkie produkcje. Na drugim miejscu w naszym zestawieniu znalazła się romantyczna baśń. Obraz powstał na bazie popularnej powieści, którą napisał Tang Qi Gong Zi, oraz serialu telewizyjnego. W weekend film zarobił, a od swojej premiery w czwartek 63,2 mln dolarów.Dopiero na trzecim miejscu znalazła się pierwsza z hollywoodzkich produkcji. Po wejściu do kin w 14 kolejnych krajach (we wszystkich zajmując pierwsze miejsce)zarobiła w weekend co najmniej. Najlepszym nowym rynkiem była Francja, gdzie od środy widowisko zgarnęło 7,6 mln dolarów. Z Brazylii pochodzi 4,3 mln dolarów, a z Niemiec 3 miliony. Za tydzień film pojawi się w Korei Południowej, za miesiąc w Chinach, a za dwa miesiące w Japonii.Na czwartym miejscu w naszym zestawieniu wylądowałaz wynikiem. Wojenne widowisko wciąż najlepiej sprzedaje się w Wielkiej Brytanii, gdzie utrzymało pozycję lidera zarabiając 6,1 mln dolarów. Globalne wpływy przekroczyły 300 milionów (obecnie 314,2 mln).Piątkę kompletuje. Obraz powiększył w ten weekend swój stan posiadania o. To wystarczyło, by cały cykl Illumination stał się najbardziej kasową animowaną serią w historii kina. Łączne globalne wpływy wszystkich filmów z Minionkami wynoszą 3,528 mld dolarów. Dotychczasowym rekordzistą był cykl DreamWorks o Shreku - 3,501 mld dolarów.Kolejna azjatycka produkcja, ale tym razem z Korei Południowej, wylądowała na szóstej pozycji., który inspirowany jest prawdziwą historią koreańskiego taksówkarza i niemieckiego dziennikarza (w tej roli Thomas Kretschmann ), zarobił w weekend. Ponieważ jednak do kin trafił w środę, łącznie na koncie ma 25,2 mln dolarów.Prawdopodobnie na siódmej pozycji powinniśmy umieścić widowisko. Niestety nawet przybliżone dane dotyczące tego obrazu nie są na razie znane. Portal comScore podaje wyniki wyłącznie z 13 krajów, w których film zarobił 11 milionów dolarów. Europa Corp. jeszcze zlicza wpływy z ponad 20 kolejnych rynków. Można jednak przyjąć, że łączne weekendowe wpływy wyniosą okołojest ostatnim tytułem, który w weekend osiągnął wpływy w wysokości co najmniej 10 milionów dolarów. Co prawda portal comScore podaje, że animacjazarobiła 12 milionów dolarów, ale są to wpływy z pięciu dni i z doliczeniem pokazów przedpremierowych (na przykład w Wielkiej Brytanii).