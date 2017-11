UPDATE: Dorota R. z zarzutami. Co dalej z "Pitbullem"?

Getty Images © Gustavo Caballero



Dziś rano Dorota R. została zatrzymana przez policję na polecenie stołecznej prokuratury. Może to wpłynąć na prace nad, w którym artystka gra jedną z ról.Dorota R. została zatrzymana w związku ze sprawą przeciwko "Emilowi S. i Jackowi M., podejrzewanym o nakłanianie innych ustalonych w sprawie osób do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, poprzez stosowanie wobec niego gróźb bezprawnych". Artystka jeszcze dziś powinna usłyszeć zarzuty.Przypomnijmy, iż chodzi o sprawę, o której głośno było wiosną. To wtedy media ujawniły, że Dorota R. i jej partner Emil S. mieli szantażować byłego narzeczonego artystki i żądać od niego pieniędzy. Mieli nawet współpracować z gangsterami. Emilowi S. zostały we wrześniu postawione zarzuty. Po wpłaceniu kaucji został zwolniony z aresztu. Para twierdzi, że niewinna, a oskarżenia określa mianem pomówień.