UPDATE: Fassbender w zwiastunie "Pierwszego śniegu"

W sieci zadebiutowały dwa teaserowe plakaty dreszczowca Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Film trafi do kin 13 października.Obraz jest ekranizacją powieści Jo Nesbø wydanej w Polsce pod tytułem. Pisarz jest producentem wykonawczym filmu, podobnie jak Martin Scorsese , który pierwotnie miał być reżyserem całości. Za kamerą stanął ostatecznie Tomas Alfredson ).Jest listopad, w Oslo właśnie spadł pierwszy śnieg. Birte Becker po powrocie z pracy do domu chwali syna i męża za ulepienie bałwana w ogrodzie. Nie jest on jednak ich dziełem. Stają przy oknie i widzą, że bałwan jest skierowany twarzą w stronę domu. Patrzy wprost na nich. W tym samym czasie komisarz Harry Hole otrzymuje anonimowy list podpisany "Bałwan". Zaczyna dostrzegać wspólne cechy dawnych, niewyjaśnionych spraw. Okazuje się, że wraz z pierwszymi oznakami zimy do gazet trafia informacja o nowym morderstwie. Ofiara jest zawsze zamężną kobietą, a jednocześnie w pobliżu miejsca zbrodni pojawia się bałwan. Wszystko wskazuje na to, że po Oslo i okolicach znów krąży seryjny zabójca. [za: merlin.pl]