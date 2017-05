UPDATE: Oto zapowiedź zwiastuna "Blade Runnera 2049"

3 2 1







Warner Bros. wypuściło do sieci dwa nowe plakaty z bohaterami filmu. Wy możecie je zobaczyć poniżej:30 lat po wydarzeniach przedstawionych woficer policji Los Angeles, niejaki K ( Gosling ), trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda ( Ford ), byłego łowcy androidów, który zaginął 30 lat temu.