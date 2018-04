UPDATE: Twórcy "Westworld" chcą Wam zaspoilerować cały drugi sezon

3 2 1



W trakcie wirtualnej pogawędki z użytkownikami portalu Reddit twórcy serialuzłożyli fanom niecodzienną propozycję. Zadeklarowali, że przed emisją drugiego sezonu wrzucą do sieci wideo, w którym zrelacjonują od A do Z fabułę nowych odcinków. Lisa Joy postawili tylko jeden warunek: ich ofertę musi zalajkować tysiąc użytkowników Reddita. Jak możecie się domyślić, magiczna liczba cyfrowych kciuków w górę została szybko przekroczona. Odsłaniający tajemnice serialu materiał na razie jednak nie pojawił się w Internecie.Oczywiście znaleźli się przeciwnicy pomysłu Nolana i Joy. Ich zdaniem publikacja wideo sprawi, że w sieci zaroi się od spoilerów. Narażeni na nie będą również ci widzowie, którzy zdecydują się nie oglądać klipu.Drugi sezonzadebiutuje na antenie HBO 22 kwietnia. Serial jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej inteligencji i ewolucji grzechu. To opowieść o świecie, w którym każdy człowiek może zrealizować nawet najbardziej wyrafinowane fantazje.