Ujawniono datę premiery "Marvel vs. Capcom: Infinite"

Capcom ogłosił, że bijatykazadebiutuje 19 września tego roku na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Po raz pierwszy w grze z tej serii pojawi się tryb fabularny, a przy okazji ogłoszenia daty zaprezentowano nowy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.Ujawniono również ośmiu zawodników, którymi zawalczymy w grze. Są to Ultron, Hulk, Thor, Hawkeye, Rocket Raccoon, Chun-Li, Strider Hiryu oraz Chris Redfield. Dołączają oni tym samym do zaprezentowanych przy okazji zapowiedzi gry pięciu postaci: Iron Man, Captain Marvel, Ryu, Mega Man X i Morrigan.Co już jest standardem w branży gier wideo, dowiedzieliśmy się również, że gra dostanie dodatkowe postacie w DLC (sześciu bohaterów, w tym Sigma z Mega Man X) oraz, że za 199 dolarów dostępna będzie edycja kolekcjonerska, której zawartość możecie zobaczyć poniżej.