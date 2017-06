Ulubieniec fanów powróci w "X-Men: Dark Phoenix"

Trwa proces organizowania obsady kolejnej części cyklu "X-Men", która niesie podtytuł. Portal The Hollywood Reporter podaje, że angaż otrzymał już Evan Peters , którego widzieliśmy już w akcji jako Quicksilvera.Quicksilver nie pojawia się w komiksach, którym najnowsza częśćzawdzięcza swój tytuł. Jednak bohater stał się ulubieńcem fanów od momentu swojego pojawienia się w Pentagonie w. Nie jest więc zaskoczeniem, że postanowiono dołączyć go do ekipy i tym razem.Do obsadydołączył też Lamar Johnson ). Twórcy jednak na razie nie ujawniają, kogo zagra.Komiksowe widowisko będzie reżyserskim debiutem nadzorcy całego uniwersum Marvela w 20th Century Fox Simona Kinberga . Jest on też autorem scenariusza. Obraz trafi do kin w listopadzie przyszłego roku.