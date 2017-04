Universal marzy o spin-offie "Szybkich i wściekłych"

Universal Pictures zaczyna powoli myśleć, jak dalej wykorzystać kurę znoszącą miliardy dolarów, czyli serię. Obecnie w kinach możecie oglądać część ósmą serii. Po niej zrealizowane zostaną jeszcze dwie i na tym koniec. Tego jednak nie chce wytwórnia.Studio ma już nawet pomysł, co dalej zrobić z cyklem. Otóż chce stworzyć nową serię, której bohaterami byliby: Luke Hobbs ( Dwayne Johnson ), Deckard Shaw ( Jason Statham ) i Cipher ( Charlize Theron ). Jak sprawić, by ta trójka współpracowała razem? Na to pytanie miałby odpowiedzieć Chris Morgan w formie scenariusza.Universal rozważa spin-off już od czasu pojawienia się Hobbsa. Po wprowadzeniu Deckarda Shawa studio miało pomysł na wspólny film z tą dwójką. Teraz, po tym, jak dobrze przyjęta została Theron w roli Cipher, studio myśli o stworzeniu nietypowego triumwiratu bohaterów.Są to jednak póki co wyłącznie pobożne życzenia szefów wytwórni. Potencjalny spin-off nie ma nawet zarysu fabuły. Studio nie rozpoczęło też żadnych negocjacji z gwiazdami tego widowiska.