Val Kilmer oficjalnie w "Top Gun 2"

W zeszłym tygodniu Tom Cruise poinformował świat o pierwszym klapsie na planie, dziś mamy kolejną informację na temat filmu: do obsady oficjalnie dołączył Val Kilmer Aktor ponownie wcieli się w postać Toma "Icemana" Kazansky'ego. Czy to oznacza dalszy ciąg pamiętnej rywalizacji między Icemanem a granym przez Cruise'a Maverickiem? Mamy nadzieję. Kilmer już w 2015 roku zdradził, że zaoferowano mu rolę w filmie, a on podobno przyjął ją bez czytania scenariusza.Wspomniany scenariusz napisali Peter Craig Eric Warren Singer , a za kamerą stanął Joseph Kosinski ).