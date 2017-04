Vin Diesel i ferajna na szczycie światowego box office'u

Trwa triumfalny przejazdprzez zagraniczne kina. W drugi weekend od premiery widowisko Universalu zarobiło poza USA 163,4 mln dolarów.Jak nietrudno się domyślić, najwięcej do tej kwoty dołożyli chińscy widzowie - 58,5 mln. W sumie film F. Gary'ego Graya zarobił za Wielkim Murem 318,9 mln dolarów. Inne duże rynki to Meksyk, Wielka Brytania, Brazylia i Niemcy. W Polsce obraz otworzył się na 2,5 mln dolarów, co stanowi rekordowy wynik dla tej serii. Łączny stan zagranicznego kontato 744.8 mln.Oczko niżej znalazł sięz 30 milionami dolarów. Animowana komedia zarobiła zagranicą łącznie 221,1 mln. Film wyśmienicie radzi sobie zwłaszcza w Meksyku, gdzie niespodziewanie stał się najbardziej dochodowym tytułem w historii DreamWorks Animation.Najniższe miejsce na podium przypadło, która "przytuliła" 22,9 mln dolarów. Ponad połowa tej sumy pochodzi z Japonii, gdzie baśń Disneya zadebiutowała w miniony weekend. Łączny rezultat to 629,2 mln dolarów.Za podium znalazły się animacjaoraz chińska komedia romantycznaPierwszy tytuł zarobił w ciągu minionych trzech dni 21,4 mln. Drugi - 7,7 mln.