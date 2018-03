Vincent Gallo krytykuje Weinsteina, McGowan i Argento

Getty Images © Astrid Stawiarz

Aktor i reżyser Vincent Gallo zabrał głos w sprawie Harveya Weinsteina , ostro krytykując nie tylko producenta, ale również walczące z nim Rose McGowan Gallo wystosował list otwarty, w którym czytamy, co następuje:Mój konflikt z nim wiele mnie kosztował. Oczywiście, poczułem się źle, kiedy Asia , zamiast zabrać głos publicznie razem ze mną, wyparła się wszystkiego i pracowała z nim dalej, utrzymywała z nim osobistą relację i powtarzała mu rzeczy, jakie o nim mówiłem, by podjudzić go przeciwko mnie. Jej obecna publiczna walka z Harveyem jest więc dla mnie bardzo niewygodna.