Visa Kino Letnie 2017 na półmetku

Przed nami sierpień pełen filmowych emocji na najdłuższym wakacyjnym festiwalu filmowym. Plenerowe projekcje w lipcu zgromadziły imponującą publiczność zarówno w Sopocie, Zakopanem i Giżycku. Łącznie 36 filmów zobaczyło już ponad 50 tysięcy widzów.10. jubileuszową edycję najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego Visa Kino Letnie Sopot – Zakopane 2017 otworzyła w Sopocie wielka gala wręczenia Diamentowego Klapsa Filmowego - nagrody przyznawanej co roku aktorce lub aktorowi za osobowość wnoszącą do kina pozytywne przesłanie. W tym roku otrzymał ją Maciej Stuhr – jeden z najwybitniejszych polskich aktorów filmowych i teatralnych, mający na swoim koncie wiele zapadających w pamięć ról.W tym roku, na zaproszenie organizatorów festiwalu Visa Kino Letnie do Giżycka, prosto z Hollywood, przyleciała również Alicja Bachleda-Curuś . W nowo otwartym Kinie Nowa Fala spotkała się z miłośnikami kina a w porcie Żeglugi Mazurskiej wystąpiła w roli matki chrzestnej katamaranu turystycznego Alicja. Wieczorem gwiazda uroczyście otworzyła festiwalowe projekcje nad jeziorem Niegocin. Z Mazur aktorka udała się do bliskiego jej sercu Zakopanego, gdzie zainaugurowała zakopiańską edycję festiwalu.Przed nami następny miesiąc pełen festiwalowych emocji. W sierpniowej odsłonie Visa Kino Letnie zaprasza na kolejne wyjątkowe wydarzenia filmowe. Jacek Fedorowicz Małgorzata Potocka spotkają się z legendą Zbyszka Cybulskiego w Hotelu Sopot, widzów w Giżycku zaskoczy Aleksandrą Adamską , a czarujący głos Evy Żmijewskiej zahipnotyzuje publiczność podczas koncertów w Ekomarinie nad jeziorem Niegocin oraz w kawiarni festiwalowej w Sopocie.Visa Kino Letnie jest obecne w najpopularniejszych kurortach Polski przez całe lato. Bezpłatne projekcje odbywają się codziennie, do końca wakacji, na Molo w Sopocie oraz na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem. W Giżycku nad jeziorem Niegocin, już po raz trzeci stanął wielki festiwalowy ekran i kilkaset leżaków gdzie filmy można oglądać w każdą środę i czwartek w ramach cyklów filmowych: Superhity i Made in Poland. Specjalna częstotliwość dla żeglarzy umożliwia oglądanie seansów festiwalowych również z zacumowanych w marinie jachtów.Partnerzy festiwalu przygotowali mnóstwo atrakcyjnych nagród do wygrania w Plebiscycie Publiczności na Najlepszy Film Festiwalu, na który można głosować poprzez stronę www.Kino.Visa.pl . Wszystkich miłośników lata pełnego filmowych emocji zapraszamy na profilna Facebooku.Wstęp na wszystkie projekcje i atrakcje festiwalu jest bezpłatny.W Sopocie obowiązuje bilet wstępu na molo. Więcej na www.Kino.Visa.pl