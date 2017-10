Wściekli nie tak szybcy. Spóźnią się o rok

3 2 1



Dziewiąta część cyklujest w powijakach i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się coś zmienić. A przynajmniej wytwórnia Universal Pictures przestała w to wierzyć, bo właśnie zmieniła datę premiery widowiska.miało trafić do kin w kwietniu 2019 roku. Teraz jednak studio planuje, że zobaczymy film na Wielkanoc 2020 roku. Jak więc widać, opóźnienie jest spore, bo wynosi 12 miesięcy. Obraz będzie walczył o widza z widowiskiem DC/Warnera i aktorską baśnią Disneya, które wejdą tydzień wcześniej.O dziewiątej częścina razie nie wiemy nic. Według wcześniejszych doniesień ma to być przedostania część głównego cyklu (studio już teraz obiecuje spin-offy) i cała główna obsada powinna się ponownie pojawić. Wytwórnia nie ogłosiła do tej pory, kto zostanie reżyserem obrazu.Przy okazji Universal Pictures ogłosił, że animacjatrafi do kin dwa miesiące wcześniej, niż to było dotąd planowane. Zamiast w kwietniu zobaczymy film na Walentynki 2020 roku.