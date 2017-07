W "Czarnej Panterze" nie padnie imię "Człowiek-Małpa"

(Erik Killmonger)





Jak wiadomo, w filmiepojawi się M'Baku. W komiksach znany jest też pod innym imieniem: Człowiek-Małpa. Tego imienia jednak nikt nie wypowie na głos w samym widowisku.Potwierdził to w jednym z ostatnich wywiadów Nate Moore , producent wykonawczy. Wyjaśnił on, że byłoby to niestosowne i mogłoby narazić studio na oskarżenia o rasizm (i to pomimo faktu, że prawie w ogóle nie ma w tym filmie białych aktorów). Już sam fakt, że czarnoskórzy bohaterowie przebierają się za małpy, mógł wywołać spore problemy, gdyby zostało to źle zrealizowane. Moore jednak zapewnia, że twórcy postarali się, by wszystko wyglądało dobrze, a sama koncepcja czczenia goryli jako bogów jest w interesujący sposób wykorzystana.Dodatkowo Entertainment Weekly zaprezentowało serię nowych zdjęć z postaciami z filmu. Tak wygląda M'Baku:A tak reszta postaci: