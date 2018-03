W "Nowych Mutantach" pojawi się nowa postać

Kilka tygodni temu – na trzy miesiące przed premierą – zdecydowano, żenie są gotowi, by wejść do kin w kwietniu tego roku. Reżyser i scenarzysta projektu, Josh Boone , zyskał czas do lutego przyszłego roku. Aktualnie trwają więc dokrętki, które mają wprowadzić więcej mroku i uczynić z opowieści "prawdziwy horror". Kilka dni temu Anya Taylor-Joy grająca w filmie postać Magik potwierdziła pogłoski, że w fabule pojawi się zupełnie nowa postać.Aktorka uspokajała też fanów, że dokrętki to w gruncie rzeczy dobra wiadomość, bo to oznacza, że twórcam zależy na jakości i nie ulegają presji czasu:"Dlatego wszystkie te dokrętki i nowa postać zapewnią fanom satysfakcję i wspaniały produkt" – powiedziała.Do tej pory mówiło się, żeopowiedzą o pięciorgu młodych mutantach, trzymanych w sekretnym ośrodku wbrew ich woli, którzy odkrywają swoje prawdziwe zdolności.