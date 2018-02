W 2018 roku nie będzie życia poza Netfliksem?

Getty Images © Pascal Le Segretain



Jeden z szefów platformy Netflix David Wells podzielił się planami firmy na rok 2018. I są one naprawdę imponujące.Netflix zaprezentuje swoim użytkownikom blisko 700 oryginalnych seriali, filmów i programów specjalnych. Wyda na to ponad 8 miliardów dolarów. Jeśli znalazłby się ktoś odważny, kto chciałby to wszystko obejrzeć, to praktycznie musiałby już teraz zrezygnować z jakiegokolwiek życia poza Netfliksem.Wells twierdzi, że właśnie nieustające dodawanie nowych oryginalny produktów do bazy sprawia, że liczba subskrypcji wciąż rośnie. Dlatego też platforma tyle uwagi poświęca na to, by dostarczać rzeczy, jakich konsumenci nie będą mogli obejrzeć nigdzie indziej.Na koniec 2017 roku Neflix miał niecałe 118 milionów użytkowników. Jak więc wprost stwierdził Wells, wciąż wiele osób nie ma konta na platformie, więc jest to wielki obszar do zagospodarowania.Netflix zapowiada też aktywniejszą rolę na polu marketingu, na który do tej pory platforma wydawała dość skromne kwoty. W 2018 roku koszty promocji osiągną 2 miliardy dolarów.