W czerwcu Chris Pratt zaczyna pracę jako ninja, kowboj i wiking

Pamiętacie projekt filmu, w którym Chris Pratt miał wcielić się za jednym zamachem w - zgadliście - wojownika ninja, kowboja i wikinga? Wygląda na to, że widowisko wciąż jest w planach. Właśnie ujawniono termin rozpoczęcia zdjęć.Pierwszy klaps na planie filmu ma paść w czerwcu. Ekipa będzie pracować w Vancouver w Kanadzie. Premierę zapowiedziano na 28 czerwca 2019 roku.to ekranizacja komiksu, opowieść o tajnym programie kontrwywiadowczym stworzonym przez psychoterapeutę doktora Sebastiana Ghislaina. Wykorzystuje on pacjentów cierpiących na wieloraką osobowość, by stworzyć z nich agentów-zabójców zwanych Trojaczkami. Głównym bohaterem jest Duncan, którego trojaczkowymi osobowościami są właśnie tytułowy kowboj, ninja i wiking, każdy obdarzony wyjątkowymi umiejętnościami przetrwania. Duncan wymyka się z programu z zamiarem wytropienia milionera, który sfinansował projekt.