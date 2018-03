W kwietniu przyszłego roku ruszą zdjęcia do "Indiany Jonesa 5"

3 2 1



O tym, że w pierwszym półroczu przyszłego roku Steven Spielberg rozpocznie prace na planie, wiedzieliśmy już od dawna. Teraz reżyser doprecyzował, że pierwszy klaps padnie w kwietniu.Nie jest to jedyny reżyserski projekt Spielberga , za który weźmie się w przyszłym roku. Kiedy trwać będzie postprodukcja, on pracować będzie na planie. Nie jest wykluczone, że między nimi nakręci jeszcze jeden, tym razem dużo skromniejszy obraz.O fabulewciąż nic nie wiadomo. Scenariusz przygotowuje David Koepp , który pracował ze Spielbergiem przy dwóch częściachoraz przyNie jest też znana obsada widowiska. Jedynym pewniakiem jest Harrison Ford , czyli tytułowy bohater.Wiemy za to, kiedy film trafi do kin. Premiera wyznaczona została na lipiec 2020 roku.