W tym roku nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone w inny sposób

Członkowie Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz szefowa stowarzyszenia Cheryl Boone Isaacs postanowili, że w tym roku nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone bez widowni. Jak dotychczas wyróżnionych będą wyczytywać zapowiedziani prezenterzy – do tego zadania zostali już wybrani Jennifer Hudson Ken Watanabe – ale odbędzie się to nie przed tłumem dziennikarzy, tylko prawdopodobnie w wyizolowanym miejscu przed co najwyżej jedną lub dwiema kamerami.Transmisja rozpocznie się 24 stycznia o 8:18 czasu wschodniego (EST) m.in. na stronach Oscar.com, Oscars.org, na platformie Akademii i w programie "Good Morning America" na kanale ABC. W Polsce będzie wtedy 14:18.