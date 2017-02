W wieku 84 lat Ellen Burstyn zadebiutuje jako reżyserka

Getty Images © Neilson Barnard



Wszystko wskazuje na to, że w wieku 84 lat aktorka Ellen Burstyn w końcu spełni swoje marzenie i zostanie reżyserką. Jej planowany od dawna projektzyskał inwestora (QC Entertainment) i zostanie zaprezentowany na targach filmowych towarzyszących festiwalowi w Berlinie będzie komedią inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami. To historia Danny'ego, pechowca, któremu wydaje się, że właśnie uśmiechnęło się do niego szczęście. Otrzyma możliwość zamieszkania w pięknym domu, bez płacenia czynszu, pod warunkiem, że będzie go pilnował i o niego dbał pod nieobecność właścicieli. Danny oczywiście zgodził się i dopiero w momencie wprowadzenia się odkrył dodatkowe okoliczności: dom nie jest pusty, mieszka w nim starsza kobieta Flo, którą także Danny powinien się zająć... Burstyn nie tylko wyreżyseruje film, ale również wystąpi w nim w roli Flo. Autorką scenariusza jest aktorka Lauren Lake , która także zagra jedną z ról. Zdjęcia rozpoczną się wiosną w Nowym Jorku.Burstyn nie jest najstarszą osobą debiutującą jako reżyser. Ten tytuł należy do Japończyka Takeo Kimury, który miał 90 lat, kiedy do kin wszedł jego pierwszy (i jak się okazało jedyny) film – "Yume no Manimani".