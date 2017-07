WIDEO: "Dunkierka" w "World of Warships" i World of Tanks"

3 2 1

"World of Tanks" na PS4 i Xbox One

3 2 1

21 lipca do polskich kin trafiła długo wyczekiwanaChristophera Nolana. Nasz redaktor Jakub Popielecki ocenił film na 8/10, pisząc w swojej recenzji:"Nolan nakręcił – jak na blockbusterowe standardy – film w zasadzie awangardowy, wykoncypowany. A i tak potrafił poruszyć emocjonalną strunę. "Dunkierka" nie tylko przykuwa do fotela, ale prowokuje do myślenia, jeszcze długo po seansie. Brzmi jak ideał."Z okazji premiery filmu firma Wargaming.net nawiązała współpracę z Warner Bros., na mocy której do giertrafiła czasowa zawartość związana z wydarzeniami, które w swoim filmie pokazuje Christopher Nolan. Przygotowaliśmy dla Was dwa materiały wideo, w których będziecie mogli zobaczyć jak ta specjalna zawartość prezentuje się woraz w konsolowymOperacja Dynamo to wydarzenie typu PvE, które możecie rozegrać w trybie kooperacji z przyjaciółmi. Aby wziąć w niej udział należy wybrać jeden z dwóch specjalnych niszczycieli – brytyjskiego Anthony lub francuskiego Cyclone. Na czas trwania wydarzenia są one dostępne za darmo dla każdego gracza. Zadaniem w grze będzie ewakuacja tonących marynarzy w określonych częściach mapy. Brzmi prosto? Tylko w teorii gdyż kapitanowie muszą uważać na miny głębinowe i wrogie jednostki. Za uczestnictwo i wykonywanie określonych misji otrzymacie specjalnego, brytyjskiego kapitana z unikatowymi cechami. Warto zauważyć, że zmienił się również widok portu stylizowany na Dunkierkę. Co istotne, jest to pierwsze wydarzenie historyczne wZ okazji kooperacji z filmem Dunkierka wypuszczono również okręt premium HMS Gallant, który brał udział w operacji. Jest on trzecim, alternatywnym okrętem, z którego możecie skorzystać podejmując wyzwanie. Ta brytyjska jednostka posiada dwie wyrzutnie torped, 4 działa, osłonę dymną, charakteryzuje się ponadto dobrą prędkością i zadawanymi obrażeniami.Grę pobierzecie za darmo wchodząc naW konsolowymgracze wezmą udział w serii misji Pamiętajmy o Dunkierce. Biorąc udział można będzie zdobyć pojazdy inspirowane wydarzeniami, a zdobyte doświadczenie, wirtualni czołgiści i piloci będą mogli wymienić na wyposażenie w grze, wliczając w to m.in. okolicznościowe kamuflaże i wiele więcej.Grę pobierzecie za darmo zi ze