WIDEO: "Slender Man" straszy w pierwszym zwiastunie

3 2 1



Portal IGN zaprezentował pierwszy zwiastun horroru. Wy klip znajdziecie poniżej:Tytułowy bohater to postać wymyślona przez Erica Knudsena. Ma swoje źródła w konkursie fotograficznym portalu Something Awful. Zadaniem było dorzucenie do zwyczajnej fotografii jakiegoś nadnaturalnego elementu. I tak narodził się wysoki, ubrany w garnitur i pozbawiony twarzy Slender Man. Dopiero później Knudsen obudował go mitologią: to istota terroryzująca dzieci, potrafiąca skłaniać ludzi do okrutnych czynów i kierowana niejasnymi pobudkami.Postać doczekała się licznych memów, gier wideo, a w 2014 roku dwie 12-latki próbowały zadźgać koleżankę w celu złożenia jej jako ofiary Slender Manowi.Film trafi do kin w maju.