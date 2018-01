WIDEO: Chris Hemsworth spotyka syna Krokodyla Dundee

3 2 1



W dzisiejszych czasach rzadko zdarza się filmowcom zaskoczyć fanów. Tym razem jednak tak się stało. Do sieci trafił właśnie nowy teaser komediiNie dość, że do tej pory niewiele wiedzieliśmy o samym filmie, to teraz okazuje się, że jedną z jego gwiazd jest Chris Hemsworth Sprawdźcie zresztą sami. Klip znajdziecie poniżej:to sequel/spin-off słynnego. Bohaterem filmu jest Brian Dundee (w tej roli Danny McBride ). W przeciwieństwie do swojego legendarnego ojca jest 100-procentowym mieszczuchem, do tego mieszkającym w Ameryce. Kiedy jednak dociera do niego wieść, że Krokodyl Dundee zaginął gdzieś na pustkowiach Australii, wyrusza z misją odnalezienia ojca. Oczywiście jest kompletnie nieprzygotowany na dziką Australię. Hemsworth ma się wcielić w postać Wally'ego Jr. To syn Waltera "Wally'ego" Reilly'ego, partnera biznesowego Krokodyla Dundee, którego grał w dwóch filmach John Meillon