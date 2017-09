WIDEO: Dan Stevens jako Karol Dickens

3 2 1



W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Film opowiada o okolicznościach napisania przez Karola Dickensa słynnej "Opowieści wigilijnej". Akcja umieszczona została w 1843 roku. Dickens jest spłukany i załamany porażką jego trzech wcześniejszych książek. Kiedy porzuca go wydawca, zdesperowany postanawia napisać i wydać własnym sumptem kolejną książkę. Liczy, że sprzeda się wystarczająco dobrze, by zapewnić jego rodzinie byt. Tak rozpoczyna się sześć tygodni, podczas których Dickens napisał "Opowieść wigilijną".Obraz wyreżyserował Bharat Nalluri ). Pisarza zagrał Dan Stevens ).