WIDEO: Dolph Lundgren ćwiczy do roli w "Creedzie 2"

To już pewne. Dolph Lundgren wystąpi w kontynuacji! Wcielający się w postać Ivana Drago aktor umieścił na Instagramie wideo, na którym pokazuje, jak przygotowuje się do roli.Przypomnijmy: już w lipcu Sylvester Stallone sugerował, że tytułowy bohater zmierzy się wz zabójcą swojego ojca, Drago. Jak Wam się podoba ten pomysł?Pierwszytrafił do kin w listopadzie 2015 roku. Film zebrał wyśmienite recenzje, przyniósł Stallone'owi nominację do Oscara, a producentom 173 miliony dolarów przychodu.Na razie nie wiadomo, kiedy sequel trafi do kin.