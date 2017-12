WIDEO: Jessica Jones powraca

3 2 1



Netflix ogłosił, że drugi sezon serialuzadebiutuje na platformie w Dzień Kobiet, 8 marca. Informacji towarzyszy krótki teaser.Wy klip znajdziecie poniżej:Po zabiciu Kilgrave'a Jessica Jones próbuje poskładać do kupy swoje życie. Nie będzie to jednak łatwe, kiedy wszyscy w mieście mają ją za obdarzoną nadludzkimi mocami zabójczynię. Tymczasem pojawia się nowa sprawa, która zmusi ją do konfrontacji z tym, kim naprawdę jest i poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego taka jest...